«Выбивал зубы и ломал ребра»: жертве домашнего насилия Гончаровой вынесли приговор за убийство мужа

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Суд вынес приговор в виде семи лет лишения свободы для бывшей журналистки Оксаны Гончаровой, признанной виновной в убийстве её бывшего гражданского мужа Алексея Самусева. Присяжные единогласно постановили, что Гончарова совершила умышленное преступление. Защитник же подсудимой утверждал, что она действовала в состоянии самообороны против своего трижды судимого партнёра, неоднократно применившего к ней насилие. О том, что заставило женщину расправится с супругом и почему она много лет терпела издевательства – в материале «Радио 1».
Суд над Гончаровой
Фото: соцсети О. Гончаровой
Бывшая журналистка «Ведомостей» и РБК Оксана Гончарова приговорена к семи годам лишения свободы за убийство её экс-супруга Алексея Самусева. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на адвоката Гончаровой Александра Гаранина. Суд также удовлетворил иск родителей Самусева, обязав Гончарову выплатить каждому из них по одному миллиону рублей.
В заключительном слове Гончарова отметила, что не боится наказания, но хочет, чтобы оно соответствовало ее поступку. Дело рассматривалось при участии присяжных заседателей, которые единогласно пришли к выводу о виновности Гончаровой.
Убийство Гончаровой экс-супруга
Инцидент произошел 28 сентября 2022 года в квартире Гончаровой в Электростали. В тот день гражданский муж и его знакомый Максим Валиулин пришли к женщине и начали распивать спиртное на кухне. На тот момент Гончарова и Самусев уже не состояли в отношениях, но поддерживали отношения ради общих детей.
«Мы сидели у меня на кухне, выпили. Настало время расставаться, и я вежливо попросила мужчин уйти домой. Максим стал одеваться, а Алексей в ответ начал меня избивать. Матерным словом он дал понять, что бить будет сильно. От первого удара в спину у меня перехватило дыхание, и я чуть не потеряла сознание, мне было очень больно, у меня и так сломаны все ребра. Но он продолжал избивать», — приводит «Комсомольская правда» слова Гончаровой.
Во время конфликта Самусев схватил ножницы, которые находились на столе, но Гончарова перехватила их и нанесла ему четыре удара, один из которых попал в яремную вену в области шеи. В ответ Самусев ударил женщину ногой и вышел из квартиры. На следующий день он скончался в больнице.
Через два дня Гончарову арестовали и предъявили обвинение по статье за умышленное убийство.
Фото: соцсети О. Гончаровой
Муж избивал Гончарову несколько лет
Во время следствия по делу экспертиза обнаружила у Гончаровой более десяти телесных повреждений и порез на спине. По словам адвоката, бывшая журналистка на протяжении многих лет была жертвой домашнего насилия со стороны своего гражданского супруга. Самусев имел три судимости и был привлечен к административной ответственности около 40 раз.
«В пьяном виде он нападал на Оксану. Не просто нападал, а выбивал ей зубы и ломал ребра — в итоге все ребра оказались сломанными. Оксана вызывала полицию, фиксировала травмы и долго восстанавливала здоровье», — сообщает «Комсомольская правда».
Журналистка призналась следователям, что подвергалась побоям с 2007 года.
«На протяжении 15 лет я надеялась на изменения к лучшему. Как любая женщина, я прощала и верила, что он изменится. Я не могла представить, что всё завершится так», — отметила Гончарова в своем последнем слове на суде.Читайте также:
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