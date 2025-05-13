«Она не гуляла по дешёвым кабакам»: жених повешенной на заборе 18-летней девушки из Перми обратился к следователям

Надежда Вожакова (фото: ВКонтакте @id743983407)
Возлюбленный девушки, найденной повешенной на заборе, убеждён, что её гибель не является несчастным случаем. Алексей Гурьев обратился к следователям.
Напомним, что в ночь на 11 мая Надежда Вожакова пришла с подругой в один из баров Перми. А в районе четырёх часов утра прохожие заметили её труп, неестественно повисший на кольях металлического забора парка, расположенного в нескольких метрах от заведения.
Правоохранители рассматривают версию, что девушка хотела перелезть через забор, но, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не удержалась и упала на штырь, который проткнул ей сердце, селезёнку и лёгкое.
Однако молодой человек погибшей убеждён, что её убили. Парень сейчас находится в армии. Он планировал демобилизоваться 21 июня, вернуться в Пермь и жениться на 18-летней возлюбленной, но планам не суждено было сбыться. Юноша записал видеообращение в адрес следователей:
Читайте также:
В Перми обнаружили висящее на заборе тело девушки: убийство или несчастный случай?
«Поюзают и привезут обратно»: в Перми мигранты насадили на забор и изнасиловали 18-летнюю девушку. Подробности трагедии
В Кемерове подросток зарезал отчима, угрожавшего расправиться с его матерью
Правоохранители рассматривают версию, что девушка хотела перелезть через забор, но, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не удержалась и упала на штырь, который проткнул ей сердце, селезёнку и лёгкое.
Однако молодой человек погибшей убеждён, что её убили. Парень сейчас находится в армии. Он планировал демобилизоваться 21 июня, вернуться в Пермь и жениться на 18-летней возлюбленной, но планам не суждено было сбыться. Юноша записал видеообращение в адрес следователей:
«Я, Гурьев Алексей, парень убитой девушки Вожаковой Надежды. Прошу продолжить следствие, так как я не считаю, что это был несчастный случай. Прошу разобраться с этим окончательно и найти виновных. Я уверен, что она была точно не гулящей по дешевым кабакам. И вообще, она была только домашней. Я уверен, что здесь что-то не так».При этом накануне сестра Надежды заявила, что девушку могли изнасиловать, поскольку она была найдена с расстёгнутой ширинкой.
«Кроме того, она висела в совсем неестественной позе – сама бы она так не смогла бы повиснуть», – подчеркнула Полина, слова которой приводит VOICE.Делом заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая призвала следователей рассмотреть все возможные версии трагедии, включая изнасилование и убийство.
Читайте также:
В Перми обнаружили висящее на заборе тело девушки: убийство или несчастный случай?
«Поюзают и привезут обратно»: в Перми мигранты насадили на забор и изнасиловали 18-летнюю девушку. Подробности трагедии
В Кемерове подросток зарезал отчима, угрожавшего расправиться с его матерью
Анастасия Чинкова