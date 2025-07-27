В Петербурге мужчина набросился на фельдшера скорой помощи и серьёзно избил его

27 июля 2025, 10:05

Житель Петербурга избил врача скорой помощи, приехавшего на вызов

Фото: Istock/sudok1

В Санкт-Петербурге мужчина напал на фельдшера скорой помощи и серьёзно избил его. Подробности сообщает Telegram-канал Конкретно.ру.