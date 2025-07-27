В Петербурге мужчина набросился на фельдшера скорой помощи и серьёзно избил его
В Санкт-Петербурге мужчина напал на фельдшера скорой помощи и серьёзно избил его. Подробности сообщает Telegram-канал Конкретно.ру.
По предоставленным данным, около часа ночи 27 июля в Мариинскую больницу обратился сильно избитый 27-летний мужчина. Врачи диагностировали у потерпевшего травму шеи, груди и поясничной области. Выяснилось, что пострадавший работает фельдшером скорой помощи и, приехав на вызов к дому 95, расположенному на Невском проспекте, был избит пациентом.
Потерпевшего после оказания всей необходимой медицинской помощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Сообщается, что в тот же день в следственный отдел по Центральному району ГСУ СКР был доставлен 46-летний мужчина, который совершил нападение на врача. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Побои».
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