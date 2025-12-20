«Она просто спит»: Семья пронесла тело мёртвой бабушки на борт самолёта

20 декабря 2025, 17:41

Рейс EasyJet экстренно вернулся в аэропорт Малаги из-за смерти женщины на борту

Фото: Istock/24K-Production

Семья из Великобритании попыталась провезти тело умершей 89-летней родственницы на рейсе EasyJet из Малаги в Лондон. Они представили её другим пассажирам и экипажу как спящую. Об этом сообщает The Mirror.