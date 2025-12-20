«Она просто спит»: Семья пронесла тело мёртвой бабушки на борт самолёта
Семья из Великобритании попыталась провезти тело умершей 89-летней родственницы на рейсе EasyJet из Малаги в Лондон. Они представили её другим пассажирам и экипажу как спящую. Об этом сообщает The Mirror.
Пять родственников закатили на борт кресло-коляску с пожилой женщиной без сознания. При посадке они объяснили, что она устала, а один из них назвался врачом. Тело разместили на задних рядах салона.
Бортпроводники быстро заподозрили неладное. Самолёт, уже выруливший на взлётную полосу, вернулся к терминалу. Прибывшие медики констатировали, что женщина давно мертва. Рейс EZY8070, запланированный на 11:15, вылетел в Лондон только ночью.
EasyJet выразила соболезнования семье, отметив, что пассажирка имела медицинское разрешение на полёт и была жива при посадке. Гражданская гвардия Испании подтвердила смерть на борту, но не стала задерживать родственников.
Читайте также: