«Она с ножом, вызовите полицию!»: Москвичку затащили в кабинет и избили в одной из клиник города
Жительница Москвы заявила, что её избили в клинике «ЛабКвест» на Каширском шоссе. По словам пострадавшей, напавшая на неё косметолог незаконно арендует кабинет и проводит процедуры.
Как рассказала подруга пострадавшей «Осторожно, новости», в январе Зульфия по рекомендации записалась к косметологу Гришиной на ботокс и биоревитализацию. Через неделю после процедур у неё появился дискомфорт — при осмотре выяснилось, что во время введения препарата был повреждён тройничный нерв, а сам препарат применён ненадлежащим образом. Зульфия потребовала у Гришиной возмещения расходов на лечение, но её запрос проигнорировали.
В августе, перед подачей иска, женщина пришла в «ЛабКвест», чтобы попытаться уладить спор мирно. По её версии, косметолог затащила её в кабинет, повалила на пол, села сверху и закричала: «Нож, нож, она с ножом, вызовите полицию!» Зульфия пыталась вырваться, но её удерживали силой — по её словам, кисти и руки сжали до синяков.
Когда приехала полиция, сотрудники отвезли в участок именно Зульфию, хотя у неё не было ножа; Гришину, по словам близких пострадавшей, не задержали, и она осталась на рабочем месте. Женщина боится за свою безопасность: косметолог знает её адрес и не раз угрожала расправой.
В пресс-службе «ЛабКвеста» журналистам заявили, что в клинике нет косметолога, а администратор отделения на Каширском шоссе не ответил на звонок.
