«Она с ножом, вызовите полицию!»: Москвичку затащили в кабинет и избили в одной из клиник города

21 августа 2025, 16:23

Москвичку затащили в кабинет клиники «ЛабКвест» и избили

Фото: istockphoto/ipopba

Жительница Москвы заявила, что её избили в клинике «ЛабКвест» на Каширском шоссе. По словам пострадавшей, напавшая на неё косметолог незаконно арендует кабинет и проводит процедуры.