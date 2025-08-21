Стало известно, сколько заплатила за тур застрявшая на пике Победы россиянка

21 августа 2025, 15:48

SHOT: застрявшая на пике Победы россиянка заплатила за тур 400 тысяч рублей

Фото: iStock/Solovyova

Российская альпинистка Наталья Наговицына оказалась в бедственном положении во время восхождения на пик Победы (7439 м) в Киргизии. Как сообщает Telegram-канал SHOT, она получила перелом ноги и застряла на высоте, ожидая помощи уже несколько дней.