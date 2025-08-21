Стало известно, сколько заплатила за тур застрявшая на пике Победы россиянка
Российская альпинистка Наталья Наговицына оказалась в бедственном положении во время восхождения на пик Победы (7439 м) в Киргизии. Как сообщает Telegram-канал SHOT, она получила перелом ноги и застряла на высоте, ожидая помощи уже несколько дней.
Отмечается, что Наговицына заплатила 400 тысяч рублей за участие в туре, организованном одной из коммерческих компаний. Однако группа сопровождалась неопытным гидом, что, как предполагается, могло стать одним из факторов, приведших к инциденту.
В настоящее время к спасательной операции привлечена группа из шести человек, организованная компанией, ответственной за тур. Как ожидается, сегодня спасатели планируют достичь отметки 5800 метров, откуда начнётся наиболее сложный этап подъёма к пострадавшей.
Спасательная операция осложняется высокогорными условиями и неблагоприятной погодой. По разным оценкам, на то, чтобы добраться до альпинистки, спасателям потребуется ещё от трёх до пяти дней.
Пик Победы – одна из самых опасных и технически сложных вершин постсоветского пространства. Восхождение на неё требует не только отличной физической подготовки, но и профессионального сопровождения. Инцидент с Наговицыной уже вызвал вопросы к организаторам тура относительно уровня подготовки гида и соблюдения стандартов безопасности.
Состояние альпинистки на данный момент оценивается как стабильное, но ей срочно требуется эвакуация и медицинская помощь.
