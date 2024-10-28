В Сочи задержали 23 участника массовой драки, которая произошла из-за девушки

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Вечером 27 октября на улице Труда в районе КСМ произошла массовая драка из-за девушки, в результате которой пострадал 17-летний местный житель. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского УВД.
Сообщается, что правоохранительные органы задержали 23 человека, участвовавших в конфликте, причиной которого стал спор из-за девушки.
Полицейские установили личности всех участников и доставили их в отделение. Из них 10 мужчин были привлечены к административной ответственности и ожидают решения суда. В отношении них были составлены протоколы по статьям 20.1 и 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Пострадавший 17-летний местный житель отказался писать заявление. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства инцидента.
Сенатор Кентукки Джонни Тернер скончался после несчастного случая с газонокосилкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Полицейские установили личности всех участников и доставили их в отделение. Из них 10 мужчин были привлечены к административной ответственности и ожидают решения суда. В отношении них были составлены протоколы по статьям 20.1 и 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Пострадавший 17-летний местный житель отказался писать заявление. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства инцидента.
Сенатор Кентукки Джонни Тернер скончался после несчастного случая с газонокосилкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова