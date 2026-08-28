«Она точно проснулась»: подростку пробивали спину степлером и втирали в глаза соль с кондиционером для белья
Во Флориде завершилась полицейская операция по задержанию членов одной семьи, которых подозревают в жестоком обращении с 15-летней родственницей. Об этом стало известно 27 августа.
Как передает Local10, под арест попала и 24-летняя девушка, ставшая шестой фигуранткой этого резонансного дела. Жертва проживала в доме своего 49-летнего дяди Кроули и 46-летней тети Локетт. Следствие установило, что взрослые систематически издевались над подростком: они запирали ее в клетках и шкафах, а для отправления естественных нужд предоставляли лишь ведро.
Методы истязаний поражают своей жестокостью. Девочку ставили коленями на крупу, связывали и ошпаривали кипятком — по словам мучителей, для того, чтобы «она точно проснулась». Кроме того, дядя вдавливал ей под ногти канцелярские кнопки, пробивал спину степлером и втирал в глаза едкую смесь соли и кондиционера для белья.
Особое внимание в истории привлекла 32-летняя родственница Гиббонс. Хотя она не участвовала в непосредственном насилии, женщина, работавшая в организации по защите детей, не сообщила о происходящем в полицию. Более того, используя знание системы, она консультировала Кроули о том, как «правильно» вести себя при общении со следователями.
Еще один 74-летний член семьи, ранее судимый за насилие над детьми, также проживал с девочкой, однако к пыткам причастным не был. На текущий момент всех шестерых родственников взяли под стражу. Пожилого с криминальным прошлым арестовали по отдельному эпизоду, не связанному с этим делом.
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