«Она точно проснулась»: подростку пробивали спину степлером и втирали в глаза соль с кондиционером для белья

28 августа 2026, 21:02

Во Флориде родственники пробивали спину степлером 15-летней девочке

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Во Флориде завершилась полицейская операция по задержанию членов одной семьи, которых подозревают в жестоком обращении с 15-летней родственницей. Об этом стало известно 27 августа.