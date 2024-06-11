«Она заслужила»: Под Ростовом мужчина привязал девушку к машине и протащил по асфальту

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В Ростовской области мужчина избил сожительницу, а после этого привязал за ноги буксировочным тросом к автомобилю, протащил по дороге до лесопосадки, где несколько раз ударил кувалдой по голове и выбросил тело в ближайший овраг. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Согласно сообщению, 38-летний сборщик мебели из ревности начал избивать свою сожительницу, а потом привязал её за ноги тросом к автомобилю и поехал к лесополосе. Там он нанес несколько ударов кувалдой по голове и выбросил тело в овраг. Однако судмедэксперты полагают, что девушка скончалась еще до того, как убийца ударил ее по голове.
Тело обнаружили 10 июня. Убийцу задержали по горячим следам. Он дал признательные показания и пояснил, что его сожительница вела любовную переписку с другим мужчиной. Когда он ее увидел, то у него «сорвало крышу».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». У погибшей осталось двое детей.
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Тело обнаружили 10 июня. Убийцу задержали по горячим следам. Он дал признательные показания и пояснил, что его сожительница вела любовную переписку с другим мужчиной. Когда он ее увидел, то у него «сорвало крышу».
«Я ни о чем не жалею. Она заслужила. Она была девушка легкого поведения», — приводит слова убийцы «КП».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». У погибшей осталось двое детей.
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Элина Позднякова