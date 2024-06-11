В Москве срочно госпитализировали олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову

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Двукратную олимпийскую чемпионку и чемпионку мира по лёгкой атлетике Светлану Мастеркову госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести.
Спортсменка находится в нейрохирургическом отделении, предположительно готовится к операции на опухоли в голове. Она пройдет полное обследование, включая МРТ с контрастом, рентген и анализы.
Ранее народную артистку России Маргариту Терехову госпитализировали из-за внутреннего кровотечения. 81-летняя актриса почувствовала недомогание и была доставлена в Боткинскую больницу в сопровождении сестры.
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Артем Кузьмин