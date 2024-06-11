В Дагестане при сходе селей погибла семилетняя девочка

Фото: администрация Ботлихского района
В Дагестане, семилетнюю девочку унесло селевым потоком. По неофициальной информации, инцидент произошел в районе села Кижани.
По информации «КП-Северный Кавказ», девочка и ее мать возвращались с поля домой, когда произошел инцидент. Тело ребенка обнаружили в 2 км от места происшествия.
Лавина с грязью унесла по меньшей мере один автомобиль, но, к счастью, люди успели избежать бедствия.
Событие произошло вблизи села Муни в Ботлихском районе 10 июня, когда селевой поток затронул автомобильную дорогу «Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка», которая является единственной транспортной связью между регионами.
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Лавина с грязью унесла по меньшей мере один автомобиль, но, к счастью, люди успели избежать бедствия.
Событие произошло вблизи села Муни в Ботлихском районе 10 июня, когда селевой поток затронул автомобильную дорогу «Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка», которая является единственной транспортной связью между регионами.
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Артем Кузьмин