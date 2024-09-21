В Норильске мачеха убила падчерицу из-за новой блузки и 20 лет врала ее отцу, подробности

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Житель Норильска Игорь провел два десятка лет в надежде, что его дочь жива. Некогда он забрал её из детского дома, куда она попала после того, как мать лишили родительских прав из-за безответственности. Однако увидеть дочь живой мужчине так и не было суждено. О том, как пропала девятилетняя Даша и какие страшные подробности дела вскрылись спустя 20 лет, расскажет редакция «Радио 1».
Судьба маленькой Даши
Девочка была нежеланным ребёнком, результатом короткой интрижки. Тогда, узнав о беременности своей подруги, Игорь сбежал в Норильск. Маленькая Даша осталась жить с матерью, которую позже лишили родительских прав из-за злоупотребление алкоголем. В четыре года девочка оказалась в детском доме, а когда ей исполнилось восемь, родной отец всё-таки решил её забрать по настоянию сожительницы. Но жизнь с 42-летней Ниной оказалась сложной. Женщина постоянно наказывала падчерицу и однажды даже призналась ей, что настояла на опеке лишь потому, что хотела сохранить отношения с ее отцом.
Исчезновение Даши
В августе 2003 года Даша внезапно пропала. Сожительница отца девочки сообщила ему, что девочка плохо себя вела и она отправила ее к какой-то знакомой бабушке. Однако ни в этот день ни на следующий Даша на связь не выходила.
Обстоятельствами пропажи ребенка заинтересовались правоохранители.
Соседи рассказывали, что мачеха могла проявлять агрессию по отношению к девочке, жестоко наказать, избить. Однако никаких доказательств того, что с маленькой Дашей могла расправиться сожительница отца не было. Лишь в 2023 году дело приобрело неожиданный поворот.
Новый следователь, которому было переданы материалы проверки, ходатайствовала о тестировании мачехи пропавшей девочки на полиграфе. Результаты показали, что женщина знает о смерти девочки и причастна к этому, а также знает, где находится тело. Первые откровения появились 24 мая.
Фото: istockphoto /sebastianosecondi
Признания мачехи
20 августа 2003 года женщина была дома с Дашей. Девочка стирала свое белье и в какой-то момент встала на край ванны, чтобы повесить его на бельевую веревку. Случайно девятилетняя Даша смахнула новую рубашку мачехи.
Женщина рассказала следствию, что этот факт очень возмутил ее, за что она ударила падчерицу.
«На полу стоял таз, в нем я замочила полотенца с хлоркой. Я увидела, что блузка упала в таз. Крикнула: «Что ты сделала?» И шлепнула ее рукой. Девочка была худощавая, высокая, она соскользнула на пол… Всего пара секунд… Я не знала, что мне делать. Я поняла, что она не живая. Долго сидела на кухне и думала. Все как в ступоре», — поделилась подробностями трагедии Нина.
Через некоторое время в квартиру пришел некий Роман, который был хорошим знакомым семьи. Он увидел на полу в ванной мертвую девочку и, убедившись, что она точно не подает признаков жизни, предложил женщине избавиться от тела.
Девочку положили в крупную китайскую сумку для вещей и вывезли за город, бросив в лесном массиве. После признаний женщины следователи отправились на место происшествия. Однако останки ребенка так и не были найдены. Теперь подозреваемую ждет суд.
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