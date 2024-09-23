Пропавшая школьница из Перми найдена в Подмосковье в компании 35-летнего мужчины

Фото: istockphoto/???? ??????
В конце августа в посёлке Мыс Чусовского Пермского края 16-летняя школьница ушла из дома и не вернулась. Спустя три недели несовершеннолетнюю обнаружили в компании 35-летнего мужчины в Подмосковье.
Спустя несколько дней после исчезновения школьницы волонтёры обновили информацию в ориентировке, добавив, что она может находиться со взрослым мужчиной, что впоследствии и подтвердилось, передаёт «КП-Пермь». Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что она уехала из дома со своим знакомым, который раньше жил в подмосковном Ногинске, а в последнее время находился в Перми.
Парочка путешествовала по городам и посёлкам Московской области, пока не остановились в Сергиевом Посаде. Там их и нашли. Правоохранители вышли на беглецов, отследив сигнал телефона девушки. Сейчас беглянку уже вернули домой, в Пермский край.
Читайте также:
«Он выпивал на берегу»: изувеченная школьница найдена при смерти после прогулки в лесу, подробности
Россиянка исчезла в день рождения в Индонезии при восхождении на вулкан Ринджани
Пропавшая в Турции россиянка найдена мертвой
Александр Бойцов