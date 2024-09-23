Напавшего на учеников восьмиклассника в Иркутской области остановил физрук

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Напавшего на своих сверстников восьмиклассника Артема Б. в Иркутской области остановил физрук. Об этом в своем канале в Telegram написал региональный министр образования Максим Парфенов.
«Как выяснилось на месте, один из пострадавших выбежал из раздевалки и позвал на помощь педагогов. В это же время в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего», — сказано в публикации.Всем, кто пострадал, своевременно оказали медпомощь. По информации образовательного учреждения, где произошел инцидент, все в настоящее время находятся по месту проживания, добавил Парфенов.
Как сообщалось ранее, 13-летний нападавший прошел в школу с ножом и молотками, ударив другого парня, пока тот завязывал шнурки.
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