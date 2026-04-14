«Они как животные»: Пару оштрафовали за секс на пляже

14 апреля 2026, 19:56

DS: Пару из Франции оштрафовали за секс на пляже в Таиланде

На пляже Пхукета задержали французскую пару за секс на виду у отдыхающих.





Как сообщает Daily Star, инцидент произошёл 10 апреля на побережье Райя. 24-летние Халан и Надя предались любовным утехам прямо на песке, не обращая внимания на окружающих.



Местные жители пожаловались в полицию. По их словам, стоны туристов было слышно даже на другом конце пляжа. Очевидцы сняли происходящее на видео. В участке французы признали вину.





«Столько иностранцев так себя ведут, когда приезжают сюда. Они как животные. Я лучше буду бедным, без туристов, чем буду жить в такой обстановке», — сказал собеседник издания.