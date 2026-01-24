В Красноярске задержали 18-летнюю девушку, похитившую сына бизнесмена
Видео: пресс-служба Следственного комитета РФ (Telegram @sledcom_press)
В Красноярске задержали 18-летнюю жительницу Сургута, которая, по версии следствия, участвовала в похищении 14-летнего мальчика и хищении денежных средств из сейфа его отца. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
В рамках уголовного дела против подозреваемой возбудили производство по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
По версии следствия, 21 января 2026 года девушка прибыла в Красноярск, действуя сообща с мошенниками. На следующий день она пришла по месту жительства подростка, где совместно с ним вскрыла сейфы и похитила около трёх миллионов рублей. Вечером того же дня часть денег она передала организаторам преступления, оставив себе долю. После этого подросток и подозреваемая направились в арендованную неизвестными лицами квартиру, где ожидали дальнейших указаний.
24 января 2026 года следователи совместно с полицией установили местонахождение молодых людей в квартире города Красноярска. Подростка нашли живым. В отношении девушки решается вопрос об избрании меры пресечения.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетнего.
Ранее после исчезновения подростка его отцу поступило сообщение с требованием выкупа в размере 30 миллионов рублей.
