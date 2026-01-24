В Красноярске задержали 18-летнюю девушку, похитившую сына бизнесмена

24 января 2026, 08:40

СК: 18-летнюю девушку задержали по делу о похищении подростка в Красноярске

Видео: пресс-служба Следственного комитета РФ (Telegram @sledcom_press)

В Красноярске задержали 18-летнюю жительницу Сургута, которая, по версии следствия, участвовала в похищении 14-летнего мальчика и хищении денежных средств из сейфа его отца. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.