«Они закаляют»: Блогерша пережила падение с 35-го этажа

23 октября 2026, 14:44

SCMP: В Китае блогерша пережила падение с 35-го этажа

Фото: istockphoto/peterscode

Жительница китайской провинции Хунань выжила после падения с высоты 35-го этажа в июне 2025 года. Об этом сообщает South China Morning Post.





Пострадавшую доставили в больницу с множественными переломами, кровоизлиянием в мозг, а также травмами шейного отдела и внутренних органов. Врачи спасли ей жизнь после 14-часовой экстренной операции, однако женщине пришлось ампутировать правую ногу ниже колена.



Пациентка провела 50 дней в реанимации. По словам лечащего врача, лечение прошло лучше, чем ожидалось: помимо ампутации, функции остальных органов в основном восстановились. Сама блогерша считает, что ей повезло — при падении она задела дерево, а затем кусты, которые смягчили удар. Лицо и руки серьезно не пострадали. Китаянка заявила, что теперь ее жизнь принадлежит не только ей, но и всем, кто помог ей выжить.





«Страдания не должны меня разрушать, они закаляют», — добавила она.