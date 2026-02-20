«Они же маленькие»: В Приморье доберманы растерзали девушку, а их хозяйка сбежала

20 февраля 2026, 18:28

Во Владивостоке три добермана напали на девушку

Фото: Istock/Koljambus

Во Владивостоке три добермана без поводков и намордников напали на девушку с цвергпинчером. Как сообщает телеканал «360», мать пострадавшей услышала крик дочери по телефону, после чего связь прервалась.





Очевидцы помогли девушке, позже появилась хозяйка собак. Она не извинилась, а пообещала принести деньги и скрылась.

«Она (хозяйка собак. — прим. ред.) не подбежала и говорит: «Вы что кричите, они же у меня маленькие». Дочь задрала штанину, показала — у неё кровь на ноге», — рассказала мать пострадавшей.

«Тогда доберманов было два. Это были суки, тёмно-коричневого цвета, ростом мне по пояс. Они едва не разодрали мою собаку, я еле её отбил», — поведал свидетель.