Стало известно о возможной причине крушения вертолёта Robinson в Амурской области

20 февраля 2026, 16:17

Причиной крушения вертолёта в Амурской области мог стать удар о сопку в темноте

Фото: Istock/Chalabala

В Амурской области разбился вертолёт Robinson, пропавший с радаров накануне. Как сообщает Telegram-канал SHOT, воздушное судно, предположительно, врезалось в сопку в тёмное время суток.