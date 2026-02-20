Стало известно о возможной причине крушения вертолёта Robinson в Амурской области
В Амурской области разбился вертолёт Robinson, пропавший с радаров накануне. Как сообщает Telegram-канал SHOT, воздушное судно, предположительно, врезалось в сопку в тёмное время суток.
Борт вылетел на деляну в Ромненском муниципальном округе. В вертолёте летели четверо: сотрудницы МВД и СК, пилот и экс-работник администрации Вадим В. Последнего взяли проводником из‑за незнания пилотом маршрута.
На место прибыли благополучно. Вадим уехал назад на машине с телом, а пилот со следователем и полицейской задержались и вылетели в темноте. По предварительной версии, из‑за того, что пилот плохо ориентировался на местности, он врезался в сопку в районе между сёлами Амаранка и Чергали.
Местные жители слышали взрыв и видели яркую вспышку. Во время поисков спасатели зафиксировали сигналы телефона в районе села Чергали, однако облёт местности ничего не дал. 21 февраля к поискам подключат ещё один вертолёт.
