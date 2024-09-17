ООН обеспокоена массовыми взрывами пейджеров в Ливане

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ООН знает о массовых взрывах пейджеров в Ливане и выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга. По его словам, организация пока не получила исчерпывающую информацию о случившемся, но осуждает гибель мирных граждан.
«Эти события вызывают крайнюю обеспокоенность», — заявил он.Ранее сообщалось, что более 2800 человек ранены и восемь погибли после взрыва пейджеров в нескольких районах Ливана. Ливанское национальное агентство NNA писало, что пейджерами пользуются члены шиитского движения «Хезболла». Они им якобы необходимы для осуществления закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время неизвестно, что стало причиной одновременной детонации тысяч устройств.
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