Замдиректора школы приставал к девятикласснице, которая является его родственницей

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В Дагестане девятиклассница обвинила в домогательствах замдиректора школы, об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
По информации СМИ, инцидент произошёл в селе Калининаул Казбековского района.
Как рассказала сама пострадавшая, замдиректора пригласил её в свой кабинет, чтобы сверить правильность данных о её брате. Когда девочка оказалась в комнате, мужчина запер дверь, выкурил сигарету и стал приставать к ней. Девятиклассница заявила, что у неё есть жених, на что тот ей ответил, что тоже женат. В результате, ей всё же удалось вырваться из кабинета и сбежать.
Мужчина отрицает все обвинения и заявляет, что девочка сама зашла к нему в кабинет, где они просто обсуждали учебные проблемы.
Родители девочки, которые являются дальними родственниками предполагаемого педофила, написали заявление в полицию.
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Как рассказала сама пострадавшая, замдиректора пригласил её в свой кабинет, чтобы сверить правильность данных о её брате. Когда девочка оказалась в комнате, мужчина запер дверь, выкурил сигарету и стал приставать к ней. Девятиклассница заявила, что у неё есть жених, на что тот ей ответил, что тоже женат. В результате, ей всё же удалось вырваться из кабинета и сбежать.
Родители девочки, которые являются дальними родственниками предполагаемого педофила, написали заявление в полицию.
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Евгения Парфентьева