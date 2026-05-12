Пожар вспыхнул в Москве на территории измайловского Кремля
На территории Кремля в московском районе Измайлово произошел пожар. Об этом сообщил источник газеты «Известия».
Возгорание зафиксировали в административном здании по адресу: Вернисажная, 6. Согласно предварительным данным, огонь охватил крышу строения на площади 200 кв. м.
По информации источника, пламя охватило двухэтажное, металлическое здание складского типа. На момент прибытия экстренных служб с кровли шел густой дым, а на крыше находились люди, которым потребовалась помощь спасателей.
На место происшествия оперативно направляются аварийные службы города. Специалисты оценивают обстановку и приступают к ликвидации возгорания.
Ранее в Долгопрудном произошел пожар на территории мусоросортировочного приемника-склада. Огонь успел распространится на площади более тысячи «квадратов».
