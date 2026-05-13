Появились подробности о пожаре в измайловском Кремле

Сотрудники МЧС спасли жизни пятерых людей, оказавшихся в эпицентре пожара на территории измайловского Кремля в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.



Согласно полученной информации, площадь возгорания увеличилась до тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлекли более 100 специалистов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Огонь возник в помещении, где проводят квесты. Как утверждает источник издания SHOT, в момент возгорания внутри находились посетители.

Ранее появилась информация о пожаре на территории измайловского Кремля. Тогда сообщалось, что пламя охватило 200 квадратных метров.

Александр Огарёв

