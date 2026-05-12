Жителя России приговорили к условному сроку за фейковый розыгрыш автомобиля
В России мужчину приговорили к трем годам условно за мошенничество с фейковым розыгрышем автомобиля Hyundai Solaris. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Злоумышленник организовал в социальных сетях конкурс, размещая фотографии чужих транспортных средств и выдавая их за свои. Победителем «лотереи» должен был стать участник, купивший наибольшее число виртуальных билетов.
Одна женщина несколько месяцев переводила деньги организатору, но так и не получила обещанный автомобиль. В ходе судебного разбирательства обвиняемый заявил, что расходовал полученные средства на рекламу и благотворительность. Позднее, по его словам, он «разочаровался» в конкурсе и начал возвращать деньги участникам. Ущерб потерпевшей стороне ответчик полностью возместил, говорится в материалах дела.
