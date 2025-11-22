«Детей массово увозят в отдаленные глухие районы»: Бандиты похитили из католической школы свыше 200 учеников
На западе Нигерии боевики похитили более 300 школьников и 12 учителей католической школы Святой Марии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Христианскую ассоциацию Нигерии.
21 ноября в городе Агвара произошло нападение на школу Святой Марии. Некоторым ученикам удалось выжить — часть вернулась к родителям, другие, вероятно, скрываются в густых лесах.
Власти Нигерии предполагают, что детей могли вывезти в отдалённые и труднодоступные районы. Полиция ведёт поисковые операции в лесах, стремясь найти и освободить похищенных.
До сих пор ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Местные жители утверждают, что банды часто похищают людей в школах, на дорогах и в сельских районах с целью получения выкупа.
По информации властей, большинство вооружённых преступников — это бывшие пастухи, которые взялись за оружие на фоне конфликтов с фермерами из-за нехватки ресурсов.
