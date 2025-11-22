«Детей массово увозят в отдаленные глухие районы»: Бандиты похитили из католической школы свыше 200 учеников

22 ноября 2025, 15:28

Боевики похитили более 300 детей из католической школы в Нигерии

Фото: iStock/Motortion

На западе Нигерии боевики похитили более 300 школьников и 12 учителей католической школы Святой Марии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Христианскую ассоциацию Нигерии.