Опасные медузы заполонили берега популярного среди россиян курорта
На берегах турецкого курорта Анталья появились опасные медузы размером с кастрюлю. Об этом информирует агентство IHA.
Научный сотрудник университета Акдениз Мехмет Гекоглу сообщил, что морские животные вида Rhopilema nomadica (медуза-кочевник) попали в Средиземное море через Суэцкий канал и движутся на запад. Сильный ветер способствовал тому, что множество из них оказалось в Анталийском заливе. Угроза сохранится до июня, отметил ученый.
Гекоглу предупредил, что купающимся следует избегать контакта с медузой-кочевником. Эти существа могут весить до десяти килограммов, а их щупальца достигают полутора метров в длину.
