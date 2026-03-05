Опасные медузы заполонили берега популярного среди россиян курорта

05 марта 2026, 09:16

В Анталье обнаружены медузы-кочевники, представляющие угрозу для отдыхающих

Фото: iStock/sergeyryzhov

На берегах турецкого курорта Анталья появились опасные медузы размером с кастрюлю. Об этом информирует агентство IHA.