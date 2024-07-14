«Опасные времена»: Илона Маска дважды пытались убить

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Американский бизнесмен Илон Маск после покушения на экс-главу США Дональда Трампа заявил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
По словам Маска, грядут опасные времена. За последние восемь месяцев двое незнакомых мужчин пытались убить его. Они были арестованы в порядка 20 минутах езды от штаб-квартиры компании Tesla в Техасе.
Напомним, что в субботу было совершено покушение на Трампа. Неизвестный в ходе выступления политика в Пенсильвании открыл стрельбу. В общей сложности было выпущено девять пуль. Одна из них по касательной прошла мимо Трампа и задела его ухо. Кандидат в президенты находится в больнице.
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Анастасия Чинкова