«Опасные времена»: Илона Маска дважды пытались убить

Агенты секретной службы увели Дональда Трампа со сцены после стрельбы. Судя по полному видео с моментом покушения, пуля прошла в сантиметрах от головы кандидата в президенты США, у него окровавлено ухо, по вскинутому вверх кулаку можно предположить, что ранение не тяжелое.