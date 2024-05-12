Опасность атаки беспилотника объявили в российском регионе

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В Курской области объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщается в Telegram-канале губернатора области Романа Старовойта.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – написал Старовойт.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили несколько атак на Курскую область в субботу 11 мая. По словам Старовойта, обстрелам подверглись поселок Теткино, села Коровянка, Гуево, Гордеевка, Николаево-Дарьино, хутор Кучеров, деревня Старая Николаевка и пункт пропуска «Суджа».
Ранее житель города Суджа получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ.
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Александр Климов