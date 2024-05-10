В Курской области загорелись три дома после атаки украинских дронов

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Губернатор региона Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что дроны ВСУ атаковали поселок Теткино Глушковского района Курской области.
По словам Старовойта, в результате атаки украинских беспилотников загорелись три дома. Отмечается, что пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский дрон, который взорвался на земле, в Кореневском районе Курской области. Пострадавшие и разрушения в этом регионе отсутствуют.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Ранее сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский дрон, который взорвался на земле, в Кореневском районе Курской области. Пострадавшие и разрушения в этом регионе отсутствуют.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Екатерина Коршунова