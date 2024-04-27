Опасность атаки беспилотников объявили в российском регионе

Правоохранительные органы проведут проверку в связи с сообщением о жителе Набережных Челнов, который, предположительно, зарезал собаку в своей квартире и вынес её окровавленное тело во двор, где играли дети. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в региональном ГУ МВД.