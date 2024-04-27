Опасность атаки беспилотников объявили в российском регионе

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Курская область находится под угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей региона быть бдительными. Губернатор подчеркнул, что для отражения возможных атак в регионе приведены в готовность военные и средства противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь в Суджанском районе. Также он заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате обстрелов никто не пострадал.
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Александр Климов