Силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над двумя российскими регионами

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Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 25 июня уничтожили над территорией российских регионов 30 украинских БПЛА. Об этом сообщили в МО РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении оборонительного ведомства.
Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что падение фрагментов беспилотников Вооруженных сил Украины привело к возгоранию на территории одной из промплощадок Воронежской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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