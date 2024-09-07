Опасность атаки БПЛА объявлена в российском регионе

Фото: istockphoto/oatawa
Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявлена на территории Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – написал глава российского субъекта.
Он призвал жителей региона сохранять спокойствие. Политик отметил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове. Он призвал население быть внимательными к дальнейшим предупреждениям от правительства области и МЧС России.
Ранее средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили более десяти беспилотников в Воронежской области. В одном из районов из-за падения обломков возникло возгорание травы.
Читайте также:
Подполье сообщило о больших потерях среди наемников после удара по пригороду Харькова
Стало известно, сколько времени проходит от обнаружения дронов ВСУ до их сбивания
В Киевской области прогремели взрывы
Александр Климов