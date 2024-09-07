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Опасность атаки БПЛА объявлена в российском регионе

Гусев: опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области
07 сентября 2024, 02:41
Фото: istockphoto/oatawa

Фото: istockphoto/oatawa

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявлена на территории Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – написал глава российского субъекта.

Он призвал жителей региона сохранять спокойствие. Политик отметил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове. Он призвал население быть внимательными к дальнейшим предупреждениям от правительства области и МЧС России.



Ранее средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили более десяти беспилотников в Воронежской области. В одном из районов из-за падения обломков возникло возгорание травы.

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#губернатор
#мчс
В Махачкале неизвестный открыл стрельбу из пистолета
07 сентября 2024, 01:05

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

Возле компьютерного клуба в центре Махачкалы неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.
«Стреляли из травмата на пересечении улиц Толстого и Танкаева», – подчеркнул он.

В ведомстве добавили, что прозвучало несколько выстрелов.

По словам источника, количество пострадавших в результате инцидента пока не уточняется.

В июне в Махачкале также произошли перестрелки на улицах Ленина и Коокмасова. 23 июня серия нападений произошла в Дагестане. В Дербенте были атакованы православный храм и синагога, а в Махачкале взорван пост ГИБДД. Среди террористов были дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль.

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#дагестан
#стрельба
#пистолет
#полиция
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Американский подросток организовал стрельбу в школе
07 сентября 2024, 00:58

Фото: iStock/CatEyePerspective

16-летний подросток открыл стрельбу в школе города Джоппатаун, штат Мэриленд, США, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
По словам представителей правоохранительных органов, школьники подрались в мужском туалете учебного заведения, в результате чего один из них выстрелил в другого и скрылся. 15-летний пострадавший был госпитализирован и находится в критическом состоянии. Подозреваемый в вооруженном нападении арестован.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в христианской школе в американском штате Теннесси. Полиция нейтрализовала нападавшего.

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#сша
#стрельба
#школа
#полиция
#драка
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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: ВСУ совершили атаку на три населенных пункта в Белгородской области
06 сентября 2024, 22:59

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали атаку на три населенных пункта в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, в результате украинских обстрелов были повреждены линии электропередач в селе Тишанка Волоконовского района. Без света остались жители сел Тишанка, Новое, а также хуторов Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка.

«В селе Новое дрон-камикадзе атаковал частное домовладение – выбиты окна и повреждены ворота», – отметил глава региона.

Также в селе Березовка Борисовского района беспилотник атаковал дом. В результате были разбиты оконные стекла и посечены заборы.

Ранее утром в пятницу, 6 сентября, ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник.

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#всу
#пво
#украина
#вячеслав гладков
#губернатор
#белгородская область
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На теле приближенного Тимура Иванова нашли след от неизвестной инъекции
На теле генерала Хандаева нашли след от неизвестной инъекции
06 сентября 2024, 22:03

Фото: iStock/Alernon77

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ»* раскрыл подробности о загадочной смерти главы управления экспертизы Минобороны России генерал-полковника Магомеда Хандаева, который был приближен к экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова.
Отмечается, что его родственник отвёз его на дачу в Подмосковье 6-7 июля. А уже на следующий день его нашли мёртвым на скамейке.

Причину смерти официально не разглашали. Однако появилась информация о том, что в задней части левого предплечья у него нашли след от неизвестной инъекции. При этом в официальных документах ни о какой инъекции речи не идёт.

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*включён в Минюст РФ в реестр иноагентов
#тимур иванов
#минобороны рф
#информация
#смерть
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Член комиссии от Минкульта Украины внезапно умерла при проверке храма
«Срочно»: член комиссии умерла при проверке Богоявленского монастыря на Украине
06 сентября 2024, 20:53

Фото: iStock/YuriyVlasenko

Член комиссии от Министерства культуры и информационной политики Украины внезапно умерла во время проверки Богоявленского монастыря в Тернопольской области. Об этом сообщает местное издание «Срочно».
Отмечается, что это произошло накануне. Чиновница производила проверку состояния сохранности государственного имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, собственно того самого Богоявленского монастыря. И в какой-то момент, по неизвестным причинам, она скоропостижно скончалась.

Издание пишет, что полицейские после проведения проверки не обнаружили следов насильственной смерти.

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#украина
#министерство
#проверка
#монастыри
#смерть
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Удалил губы и зубы: польский маньяк 4 года держал женщину на цепи в сарае
Польский маньяк 4 года держал секс-рабыню на цепи в сарае и ставил опыты
06 сентября 2024, 20:33

Фото: istockphoto/SergeyChayko

Польский маньяк 4 года держал на цепи женщину в сарае, насиловал, бил и ставил над жертвой чудовищные опыты. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на жертву рабства.
35-летний Матеуш Ях из польской деревне Глогув насиловал и избивал жертву в сарае, живя в доме с родителями. Причем родственники и соседи ни о чем не подозревали. Изверга задержали, когда тот привез израненную женщину в больницу, и она попросила врачей о помощи.

Малгожата, так зовут женщину, все еще находится в больнице, куда она попала в состоянии крайнего истощения. У нее многочисленные травмы, а также обезображено лицо – удалены все зубы и обе губы. По данным СМИ, это было частью чудовищных экспериментов, которые проводил извращенец над жертвой. Местные уже прозвали изувера «польским Менгеле».

За годы в плену Малгожата успела родить ребенка, которого похититель подбросил в детдом. Оказалось, что Матеуш неоднократно возил рабыню в больницу, когда та истекала кровью. Но женщина боялась признаться врачам.

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#женщина
#травмы
#насилие
#маньяк
#плен
#польша
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СК РФ предъявил обвинение замкомандующему ЛенВо по делу о взятке
06 сентября 2024, 19:43

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Следственный комитет России предъявил обвинение заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майору Валерию Муминджанову по делу о коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что следователи главного военного следственного управления СК РФ предъявили обвинение Муминджанову по делу о получении взятки в особо крупном размере.

При этом уточняется, что сам обвиняемый вину не признал.

Напомним, что в отношении Муминджанова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны России он способствовал заключению контрактов с коммерческими организациями на поставку обмундирования, включая зону проведения СВО. Общая сумма этих поставок превысила 1,5 миллиарда рублей. За такое содействие генерал получил взятку в размере более 20 миллионов рублей.

Суд арестовал Муминджанова до 2 ноября.

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#суд
#уголовное минобороны
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Член избиркома Рязанской области упала в выгребную яму вместе с уличным туалетом
06 сентября 2024, 18:36

Фото: iStock/ekaterina

Член избирательной комиссии Рязанской области упала в выгребную яму вместе с уличным туалетом на избирательном участке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл с женщиной Ольгой, которая работает на избирательном участке в селе Агро-Пустынь. Участок располагается в очень старом доме, не оснащённом системой канализации, поэтому туалет находится на улице.

Уточняется, что он новый, однако что-то произошло и кабинка, не выдержав напора, рухнула вместе с находящейся в нём посетительницей.

Коллеги Ольги сразу же поспешили ей на помощь и вытащили из ямы. Женщина не получила серьёзных травм и отделалась лишь испугом и слабыми ушибами.

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#рязанская область
#выборы
#женщина
#участок
#инцидент
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Падчерицы терпели девять лет: Священнику-педофилу ужесточили приговор в пять раз, подробности
Ростовскому священнику-педофилу в 5 раз увеличили срок за растление дочерей
06 сентября 2024, 18:22

Автор фото: istockphoto/ Maurizio Abbate

Суд Ростовской области в пять раз увеличил срок священнику-педофилу Сергею Лысенко. 45-летнего иерея Сергия уличили в растлении трех приемных дочерей в декабре 2021 года, после заявления супруги тогда еще действующего батюшки.
В материале «Радио 1» расскажем подробности этого громкого дела.

Безбожно пил и бил членов семьи

Настоятель храма творил непотребства с маленькими девочками еще задолго до заявления. Попадья старалась не выносить сор из избы, когда сексуальным домогательствам со стороны батюшки подвергались первые две приемные дочки. Но вскоре иерей начал оказывать нездоровые знаки внимания и третьему ребенку. К слову, детей супруги удочеряли совместно.
Автор фото: istockphoto/cyano66

Когда домогательствам подверглась третья падчерица, женщина не выдержала и решилась на заявление в полицию. Помимо прочего, она рассказывала, что муж часто выпивал и устраивал пьяные дебоши в семье.
«Он избивал меня, хватал нож и кидался на сына. Обещал даже убить детей, если они возьмут сторону матери. Я не выдержала и решила обратиться в полицию, епархию», – рассказывала в тот период женщина.

Жертвы педофила молчали 9 лет

Сергия задержали почти сразу. Тогда и выяснилось, что священник домогался до детей в течение девяти лет, но девочки боялись об этом рассказать. Лысенко отправили в СИЗО и отлучили от церкви. На тот момент ему вменяли три статьи УК – одну за «развратные действия сексуального характера», еще две «насильственные действия» и все это в отношении детей до 16 лет.
Автор фото: istockphoto/ Kenishirotie

Расследование резонансного дела и дальнейшие судебные тяжбы длились годы. Из-за участия малолетних, все заседания, а также оглашение приговора, проходили в закрытом режиме. Подробности дела и о дальнейшей судьбе детей не сообщались.

Растлитель едва не вышел на свободу

Первый срок — 7 лет колонии, на тот момент уже 48-летиний священник получил в 2023 году. Затем облсуд переквалифицировал статью 132 УК о насильственных действиях на более мягкую – 135 УК РФ. В итоге за «развратные действия без применения насилия» священнику дали 2,5 года. Этот срок отчим практически отбыл в СИЗО и должен был выйти через пару месяцев. Но по ходатайству обвинения дело вернули на повторное расследование.
Автор фото: istockphoto/ Motortion

Окончательный приговор отчиму-педофилу вынесли в сентябре 2024 года. Согласно официальной информации на сайте суда, в приговоре остались три статьи уголовного кодекса о развратных и насильственных действиях сексуального характера. Исходя из обвинения, на момент насильственного растления одной из дочерей иерея не было и 14 лет.

В итоге Лысенко получил 12 лет колонии строгого режима – это почти в пять раз больше срока по предыдущему приговору. Исходя из длительности процесса, теперь уже бывшему священнику осталось сидеть около 9 лет – именно столько он отравлял жизнь приемным детям.

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