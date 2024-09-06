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В Киевской области прогремели взрывы

ICTV: в Киевской области прогремели взрывы
06 сентября 2024, 08:57
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

В пятницу на фоне объявленной воздушной тревоги в Киевской области прозвучали взрывы. Об этом проинформировал украинский телеканал ICTV.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

«В Киевской области слышны взрывы», — отмечается в сообщении.



Ранее в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучал взрыв. Помимо этого, сообщалось, что в соседних Сумской, Полтавской и Черниговской областях звучит воздушная тревога.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

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#россия
#конфликт
#взрыв
#сво
#воздушная
Алаудинов не смог сдержать смех, говоря о том, как ВСУ сбили российский дрон
06 сентября 2024, 09:29

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов со смехом рассказал о том, как солдаты Вооруженных сил Украины неудачно сбили БПЛА России в Курской области. Информация об этом появилась в его Telegram-канале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по моему, потому что он слишком точно сбился», — сказал он в видеозаписи, размещенной на канале.

Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что Российская Федерация уже одержала победу в специальной военной операции на Украине.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

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#россия
#беспилотник
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#участок
#сво
#всу
#атака
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Стало известно, сколько времени проходит от обнаружения дронов ВСУ до их сбивания
Участник СВО Деев: от обнаружения дронов ВСУ до их сбивания проходят минуты
06 сентября 2024, 09:15

Фото: iStock/vadimrysev

Командир взвода Юрий Деев, который уничтожил шесть дронов «Баба-яга», рассказал, что от обнаружения БПЛА Вооруженных сил Украины до момента их сбития проходят минуты. Об этом пишет «Лента.ру».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Все это быстро. Слышим — летит, все уже на месте стоим. Мы заранее выходим, конечно. Стоим, ждем. По рации объявляют: «идет в том-том направлении». Если это у нас, то выходим, смотрим», — поделился он.

Военный рассказал, что боевики применяют не только украинские беспилотники, но и западные. По его словам, на Украину работает весь мир.

«Это мы работаем одни. Мне кажется, что в основном у них западные беспилотники. Не по-русски написано на них», — пояснил боец.

Солдат добавил, что у российских военных есть все, включая антидроновые ружья.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация завершит СВО, когда добьется своих целей, а также обеспечит безопасность для будущих поколений. По его словам, конкретных временных рамок нет. Однако он отметил, что «мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее».

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#владимир путин
#сми
#сво
#солдат
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МО: Самоходка ВСУ Caesar производства Франции поражена ВС РФ в Курской области
06 сентября 2024, 09:12

Фото: istockphoto/MikeMareen

Российские войска поразили в Курской области 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ Caesar французского производства. Это произошло в районе Николаево-Дарьино.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Передвигавшуюся украинскую САУ обнаружили разведчики группировки войск «Север» при помощи разведывательного дрона. Координаты были переданы артиллеристам. Те быстро отработали по цели у уничтожили САУ Caesar точным залпом.

Вооружённые силы РФ продолжают уничтожать противника, вторгшегося в Курскую область. За сутки потери ВСУ составили до 370 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО М270 MLRS производства США, станция РЭБ и 12 автомобилей.

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#сша
#станция
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#всу
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#служба
#курская область
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
«Страна»: в Харькове прогремел взрыв
06 сентября 2024, 08:36

Фото: istock/Leonid Ikan

В пятницу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги прозвучал взрыв. Об этом пишет украинское издание «Страна» в Telegram-канале.
«Сообщают о взрыве в Харькове», — говорится в сообщении.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 07:59 в Харьковской и соседних Сумской, Полтавской и Черниговской областях звучит воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Ранее сообщалось, что украинские войска возобновили насильственную эвакуацию жителей Купянского района Харьковской области, чтобы свободно мародёрствовать до прихода российских военных.

До этого стало известно, что украинские войска поджигают леса и поля в Харьковской области для замедления продвижения российских войск.

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#карты
#тревога
#воздушная тревога
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Песков раскрыл, когда Россия завершит СВО
Песков заявил, что РФ завершит СВО, когда добьется своих целей
06 сентября 2024, 08:09

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ВЭФ заявил, что Российская Федерация завершит СВО, когда добьется своих целей, а также обеспечит безопасность для будущих поколений. Об этом информирует ТАСС.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Генеральным информационным партнером ВЭФ-2024 является РИА Новости.

«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции. Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте», — сказал он.

По его словам, конкретных временных рамок нет. Однако он отметил, что «мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ высказалась о спортсменах, которые спонсируют Киев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#сво
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Жительница Курской области рассказала о трех державших оборону «ахматовцах»
06 сентября 2024, 07:57

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Жительница Большесолдатского района Зоя Андрианова рассказала о трёх бойцах спецназа «Ахмат», которые стойко защищали позиции, обеспечивая жителям приграничных сел возможность эвакуироваться в безопасные районы. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Зои, у неё есть подруга, которая живёт в Лебедевке, расположенной в трёх километрах от села Свердликово (Суджанский район), которое было захвачено боевиками Вооруженных сил Украины 6 августа.

Жительница отметила, что весь день не могла связаться с подругой, но 7 августа та приехала к ней с двумя небольшими пакетами вещей, так как больше взять не успела. Она сообщила ей, что им пришлось убегать, потому что по селу ездили люди и расстреливали мирных жителей.

Также подруга рассказала, что на границе находились три бойца спецназа «Ахмат», которые держали оборону. По её словам, пока люди оставались в селе, бойцы не позволили боевикам пройти.

«В моем доме на некоторое время поселилась подруга с родственниками, но потом стало совсем опасно. Сейчас они в пункте временного размещения», — добавила она и отметила, что сама отправилась к сыну в Курск.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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Подполье: ВС России ударили по складам у Львова, куда свозят технику из Польши
06 сентября 2024, 07:13

Фото: istock/Vladimir Zapletin

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, удар произошел в три часа ночи в населенном пункте Малехов, который расположен близ Львова.

«Был нанесен удар по складским помещениям возле железнодорожной станции Дубляны-Львовские. Местные жители сообщают, что «прилетело» в «УВК Украина» — контейнерный терминал», — пояснил Лебедев.

Он отметил, что на склады завозится техника и БК, которые прибывают из Польши. Помимо этого, подпольщик добавил, что иностранные наемники не пострадали в результате удара, потому что находились на территории близлежащих гостиниц.

По его словам, эти специалисты контролировали поступление грузов на склады и «распределение по военным базам».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Наемники ВСУ просятся домой: раскрыто, что с ними случилось под Курском
Наемники ВСУ в Курской области просят о замене из-за тяжелых боев
06 сентября 2024, 06:14

Фото: istock/breakermaximus

Наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины в Курской области, начали массово просить о замене из-за истощения и потери боевого духа. Об этом сообщили источники в силовых структурах.
Как сообщил ТАСС, наемники все чаще стараются провести ротацию и смениться на украинские подразделения, которых сами называют «пушечным мясом», из-за того, что утратили первоначальный пыл и моральную стойкость после тяжелых боевых действий.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что участие американской частной военной компании Forward Observation Group в этих атаках на Курскую область является серьезным вызовом для России, на который страна обязательно ответит.

Ранее сообщалось, что командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на кореневском направлении в Курской области противник подвергается активному уничтожению.

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06 сентября 2024, 04:15

Фото: Минобороны РФ

США считают, что применение Украиной средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх отметила, что, по данным разведки США, 90 процентов самолетов, задействованных в специальной военной операции России на Украине, базируются на аэродромах, которые расположены в пределах 300 километров от подконтрольных украинской стороне территорий. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сингх, таким образом, эти аэродромы находятся за пределами досягаемости дальнобойных ракет ATACMS.

Ранее Министерство обороны США прокомментировало потерю Украиной одного из истребителей F-16, заявив, что киевские власти не обращались за помощью по этому вопросу. Кроме того, Сингх не ответила на вопрос о том, сколько всего истребителей F-16 сейчас находится в распоряжении Киева.

Напомним, командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на кореневском направлении в Курской области противник подвергается активному уничтожению.

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#сша
#военные
#всу
#россия
#атака
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