В Киевской области прогремели взрывы

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В пятницу на фоне объявленной воздушной тревоги в Киевской области прозвучали взрывы. Об этом проинформировал украинский телеканал ICTV.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Ранее в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучал взрыв. Помимо этого, сообщалось, что в соседних Сумской, Полтавской и Черниговской областях звучит воздушная тревога.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
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«В Киевской области слышны взрывы», — отмечается в сообщении.
Ранее в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучал взрыв. Помимо этого, сообщалось, что в соседних Сумской, Полтавской и Черниговской областях звучит воздушная тревога.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
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Дарья Осипова