Опекун с компанией подростков жестоко избила, связала и выкинула в лесу юношу

07 августа 2026, 22:41

7News: В Австралии опекун и еще шесть человек пытались убить юношу, их задержали

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В австралийском городе Таунсвилл раскрыто жестокое преступление в отношении 17-летнего подростка. По подозрению в организации и исполнении избиения задержали восемь человек, включая 40-летнюю опекуншу потерпевшего, пишет 7News.