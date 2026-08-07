Опекун с компанией подростков жестоко избила, связала и выкинула в лесу юношу
В австралийском городе Таунсвилл раскрыто жестокое преступление в отношении 17-летнего подростка. По подозрению в организации и исполнении избиения задержали восемь человек, включая 40-летнюю опекуншу потерпевшего, пишет 7News.
Инцидент вскрылся после того, как случайный прохожий обнаружил несовершеннолетнего в лесной зоне. Школьника обмотали пластиком и обездвижили. Он имел множественные травмы, в том числе переломы. По данным полиции, истязания продолжались не менее пяти часов до того, как подростка нашли.
Следствие установило, что опекунша организовала расправу и привлекла к ней шестерых соучастников, среди которых — трое мальчиков в возрасте 13-14 лет. Являются ли женщина и фигуранты родственниками, не уточняется.
После избиения злоумышленники вывезли жертву в лесополосу и бросили там. Правоохранителям удалось быстро выйти на след автомобиля, причастного к преступлению, что привело к задержаниям.
В настоящий момент шесть подозреваемых находятся под стражей. Одного из несовершеннолетних участников, 13-летнего мальчика, отпустили под залог, он позднее предстанет перед судом. Расследование продолжается.
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