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Опекун с компанией подростков жестоко избила, связала и выкинула в лесу юношу

7News: В Австралии опекун и еще шесть человек пытались убить юношу, их задержали
Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В австралийском городе Таунсвилл раскрыто жестокое преступление в отношении 17-летнего подростка. По подозрению в организации и исполнении избиения задержали восемь человек, включая 40-летнюю опекуншу потерпевшего, пишет 7News.



Инцидент вскрылся после того, как случайный прохожий обнаружил несовершеннолетнего в лесной зоне. Школьника обмотали пластиком и обездвижили. Он имел множественные травмы, в том числе переломы. По данным полиции, истязания продолжались не менее пяти часов до того, как подростка нашли.

Следствие установило, что опекунша организовала расправу и привлекла к ней шестерых соучастников, среди которых — трое мальчиков в возрасте 13-14 лет. Являются ли женщина и фигуранты родственниками, не уточняется.

После избиения злоумышленники вывезли жертву в лесополосу и бросили там. Правоохранителям удалось быстро выйти на след автомобиля, причастного к преступлению, что привело к задержаниям.

В настоящий момент шесть подозреваемых находятся под стражей. Одного из несовершеннолетних участников, 13-летнего мальчика, отпустили под залог, он позднее предстанет перед судом. Расследование продолжается.

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Никита Кротов

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