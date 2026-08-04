Россиянин с сыном-подростком расправились с посетителем кафе и поплатились

04 августа 2026, 08:15

В Иркутске осудили отца и сына-подростка за убийство мужчины в кафе

Фото: iStock/YakobchukOlena

Иркутский областной суд огласил приговор в отношении отца и его сына-подростка, которые совершили убийство в мае 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.