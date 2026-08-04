Россиянин с сыном-подростком расправились с посетителем кафе и поплатились
Иркутский областной суд огласил приговор в отношении отца и его сына-подростка, которые совершили убийство в мае 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.
По версии следствия, родственники вместе с приятелем начали конфликт в кафе Иркутска, избили двоих посетителей и порезали их ножами. Вскоре один из потерпевших скончался.
В тот момент 39-летний мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Юноше назначили наказание в виде шести лет воспитательной колонии.
Обоих признали виновными в убийстве и хулиганстве, а также обязали выплатить полтора миллиона рублей в качестве моральной компенсации сестре погибшего.
Ранее сообщалось, что прокуратура Екатеринбурга передала в Орджоникидзевский районный суд дело 45-летнего горожанина. Следствие считает, что он заказал убийство бывшей возлюбленной.
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