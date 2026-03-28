Опер угрозыска сбил беременную женщину в Петербурге
Днем 17 марта на пересечении Байконурской и Парашютной улиц произошла авария — белый Renault под управлением сотрудника угрозыска сбил беременную женщину. По информации 78.ru, водитель был трезвым, остался на месте и дождался экстренных служб.
Пострадавшую госпитализировали в Елизаветинскую больницу с тяжелыми травмами головы, груди, переломами ног и повреждением внутренних органов. Из-за риска гипоксии медики провели экстренное кесарево сечение. Мальчик, родившийся на 33-й неделе с весом чуть больше двух килограммов, не пострадал.
Сейчас ребенка перевели в детскую городскую больницу № 1. Как сообщил врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Воронович, малыша уже отключили от ИВЛ, его состояние оценивается как благоприятное. Женщина продолжает лечение в хирургическом отделении.
По факту аварии возбудили уголовное дело.
