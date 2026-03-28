Пять человек, включая двух детей, пострадали в ДТП с участием двух машин в Якутии
В Якутии в результате столкновения двух автомобилей пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом в ночь на 28 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры по Республике Саха (Якутия).
Авария произошла в Вилюйском районе на 365-м километре федеральной трассы «Вилюй». По предварительным данным, водитель 2004 года рождения за рулем Toyota Wish не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Qashqai.
В результате ДТП госпитализировали водителя «Тойоты», а также несколько пассажиров — женщину 1995 года рождения, девушку 2007 года рождения и двоих детей 2016 и 2017 годов рождения.
Ранее «Радио 1» передавало, что известного американского гольфиста Тайгера Вудса арестовали по подозрению в вождении в нетрезвом виде. В эту пятницу спортсмен попал в аварию во Флориде, и его автомобиль перевернулся. Выяснилось, что Вудс пытался обогнать грузовик на узкой трассе.
Читайте также: