В Хабаровском крае водитель насмерть сбил девятилетнюю девочку и скрылся
В Хабаровском крае на въезде в село Мирное водитель насмерть сбил девятилетнюю девочку, после чего покинул место аварии. Об этом агентству РИА Новости сообщили в управлении Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, ДТП случилось около 06:15 утра. Дети вышли из автобуса и стали перебегать дорогу в неположенном месте. В этот момент произошёл наезд. Девочка скончалась на месте. Её 12‑летняя сестра успела пересечь проезжую часть и не пострадала.
Установлено, что водитель следовал по маршруту из Хабаровска в сторону села Мирное. В настоящее время правоохранители ведут его розыск. Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия связаться с ведомством и поделиться любой информацией, которая может помочь в установлении обстоятельств аварии и поиске водителя.
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