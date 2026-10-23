В Хабаровском крае водитель насмерть сбил девятилетнюю девочку и скрылся

23 октября 2026, 04:26

Девятилетняя девочка погибла под колёсами автомобиля в Хабаровском крае

Фото: iStock/Iulianna Est

В Хабаровском крае на въезде в село Мирное водитель насмерть сбил девятилетнюю девочку, после чего покинул место аварии. Об этом агентству РИА Новости сообщили в управлении Госавтоинспекции региона.