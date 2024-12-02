Оператор «Дружба» рассказал о причинах повреждения газопровода

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Польская компания PERN, управляющая нефтепроводом «Дружба», рассматривает все возможные причины повреждения трубопровода, включая саботаж, информирует РИА Новости со ссылкой на представителей компании.
По словам собеседника агентства, в настоящее время специалисты работают над восстановлением масляного насоса, устранением последствий утечки и выяснением причины инцидента. Отмечается, что перед тем, как получить заключение экспертов, рассматриваются все версии, включая умышленное повреждение газопровода и технические неполадки.
Ранее представитель Государственной пожарной службы Великопольского воеводства Мартин Халаш заявил, что газопровод «Дружба» был поврежден недалеко от города Пневы на западе Польши, что привело к утечке топлива.
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