В Германии пожаловались на Зеленского

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Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Владимир Зеленский сделал из нее «козла отпущения» из-за решений, которые были приняты в 2008 году в рамках натовского саммита в Бухаресте, пишет Spiegel.
«Это не просто ощущение, это так и есть», — сказала Меркель. Она добавила, что «Владимир Зеленский позвал меня и бывшего президента Франции (Николя — прим. ред.) Саркози приехать в Бучу» в 2022 году, «явно имея в виду, что наша позиция в Бухаресте привела» к событиям в Буче.Меркель добавила, что с ее точки зрения, нужно было пытаться решить конфликты с РФ миром.
Натовский саммит проходил в 2008 году, где обсуждалось возможное вступление Киева в альянс. В военном блоке приветствовали возможное членство Украины, но вопрос был отложен из-за противодействия, в частности, со стороны ФРГ и отсутствия плана по членству Украины в НАТО.
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