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В Германии пожаловались на Зеленского

Spiegel: Ангела Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее козла отпущения
Фото: istockphoto/macky_ch

Фото: istockphoto/macky_ch

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Владимир Зеленский сделал из нее «козла отпущения» из-за решений, которые были приняты в 2008 году в рамках натовского саммита в Бухаресте, пишет Spiegel.
«Это не просто ощущение, это так и есть», — сказала Меркель. Она добавила, что «Владимир Зеленский позвал меня и бывшего президента Франции (Николя — прим. ред.) Саркози приехать в Бучу» в 2022 году, «явно имея в виду, что наша позиция в Бухаресте привела» к событиям в Буче.
Меркель добавила, что с ее точки зрения, нужно было пытаться решить конфликты с РФ миром.



Натовский саммит проходил в 2008 году, где обсуждалось возможное вступление Киева в альянс. В военном блоке приветствовали возможное членство Украины, но вопрос был отложен из-за противодействия, в частности, со стороны ФРГ и отсутствия плана по членству Украины в НАТО.

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#мир
#украина
#германия
#владимир зеленский
#новости
Боевики ВСУ повредили газопровод низкого давления в Новой Каховке
Сальдо: поврежден газопровод низкого давления при ударе ВСУ по Новой Каховке
23 ноября 2024, 16:31

Фото: istockphoto/MikeMareen

Повреждения получил газопровод низкого давления при ударе со стороны ВСУ по Новой Каховке, проинформировал глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«Враг нанес террористический удар по Новой Каховке. В результате повреждения получил газопровод низкого давления, из-за чего местные жители остались без газоснабжения. Аварийные бригады скоро приступят к ремонту», — сказано в публикации чиновника.

Губернатор добавил, что обстреляны также многоквартирный дом и больница. Кроме того, по словам Сальдо, боевики атаковали ряд других населенных пунктов. Всего противник выпустил 34 снаряда, заключил Сальдо.

Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года в результате референдума. Киев не признал результаты голосования и продолжает атаковать указанный субъект РФ.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#херсонская область
#новости
#всу
#конфликт
#владимир сальдо
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Новый глава Евросовета рассказал, что меняет позицию Трампа по Украине
Будущий глава Евросовета Кошта: КНДР и Иран меняют позицию Трампа по Украине
23 ноября 2024, 15:49

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший премьер-министр Португалии, новый глава Евросовета Антониу Кошта в беседе с Financial Times заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не повторит в случае с Украиной ситуацию с выводом американских войск из Афганистана.
По его словам, европейским лидерам и Трампу необходимо «найти точку доверия», чтобы управлять разногласиями. В противном случае, как утверждает Кошта, это станет проблемой для всего мира.

Новый глава Евросовета также поинтересовался, как республиканский политик намерен выполнить обещание и закончить российско-украинский конфликт «за 24 часа».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#конфликт
#мир
#трамп
#украина
#сша
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«Заплатят за это»: кто помогал Украине бить по РФ
Постпред РФ Ульянов: Франция и Британия заплатят за помощь Киеву в ударах по РФ
23 ноября 2024, 15:14

Фото: istockphoto/IherPhoto

Франция и Великобритания заплатят за помощь Украине бить по России, заявил ливанскому телеканалу Al Mayadeen постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Франция и Великобритания решили помочь Украине с использованием высокоточных ракет и заплатят за это. То, что сделал Белый дом, очень опасно, и тот, кто принял это решение, полностью осознает его негативные последствия», — прокомментировал он.
Ульянов добавил, что Москва «ответит на ракетные удары по России».

Перед этим официальный представитель российского МИДа Мария Захарова указывала на ведущую роль британской стороны в конфликте на Украине.

Во вторник, 19 ноября и в четверг, 21 ноября, боевики ВСУ атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. Неонацисты использовали дальнобойные ракеты ATACMS производства США и британские Storm shadow. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «ответ всегда будет».

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
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Песков раскрыл, почему о разработке «Орешника» не было известно
Песков: в Кремле не знают всего о разработках нового оружия в России
23 ноября 2024, 15:10

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

В Кремле, вероятнее всего, не обладают полной информацией о новых разработках вооружения, которые ведутся в России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, почему о разработке «Орешника» не было известно.
Он подчеркнул, что сведения о новых грядущих разработках никому не известна, после чего выразил уверенность, что и в настоящий момент ведутся работы, о которых также никто не знает.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил разработчиков новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» и руководство Минобороны РФ с успешным испытанием системы.

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#дмитрий песков
#разработка
#оружие
#россия
#кремль
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Рогов: СБУ засекретила сведения об ударе «Орешником» по заводу в Днепропетровске
23 ноября 2024, 15:03

Фото: iStock/Leonid Ikan

Служба безопасности Украины (СБУ) оцепила территорию и полностью засекретила любую информацию об ударе российской ракеты «Орешник» по одному из крупнейших оборонных предприятий в Днепропетровске, а Запад пребывает в «ступоре» от появления у России такого вооружения. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее он сообщал, что удар баллистической ракеты пришёлся на цеха завода Южмаш, в котором производились реактивные снаряды и ударные беспилотники.

Рогов заявил, что СБУ окружила место удара и ничего не показывает, опасаясь утечки информации, а все имеющиеся данные засекречены. Они лишь передаются западным спецслужбам, страны которых находятся в «ступоре» от появления у российской армии такой ракеты.

Также он добавил, что «Орешник» является грозным оружием, с помощью которого удастся оперативно решать многие международные вопросы и привести в чувства элиты Запада.

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#украина
#россия
#вс рф
#всу
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#сбу
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«Гниль русофобская»: Захарова о роли Великобритании в конфликте на Украине
Захарова указала на ведущую роль Британии в конфликте на Украине
23 ноября 2024, 14:50

Фото: istockphoto/ser-alim

На ведущую роль Великобритании в украинском конфликте указала российский дипломат Мария Захарова. В своем Telegram-канале она опубликовала отрывок сентябрьских переговоров президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером. В нем Байден благодарит Стармера за «ведущую роль Соединенного королевства на этом фронте».
Кроме того, заокеанский лидер выражает уверенность в поражении российской стороны и победе Украины, а также говорит, что США будут помогать Британии в поддержке Киева.

«Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукуженной британской империи. А к тем, кто у нас этого «не замечает», есть вопросы», — написала официальный представитель МИД РФ.

Таким образом она ответила на идеи различных экспертов о том, что британская сторона не так уж сильно вовлечена в конфликт.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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В Минобороны РФ раскрыли суточные потери ВСУ в Курской области

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#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#великобритания
#сша
#джозеф байден
#мид рф
#мария захарова
#новости
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«РВ»: российскую ракету «Орешник» могут применить во второй раз
23 ноября 2024, 14:31

Фото: istockphoto/zim286

Баллистическую ракету средней дальности «Орешник» могут запустить еще раз, передают «Военкоры русской весны» в Telegram-канале.
«Россия может дополнительно провести испытательные пуски тех же или подобных баллистических ракет в ближайшие дни, чтобы достичь того же риторического эффекта», — говорится в сообщении.
Отмечено, что российская сторона намерена частично закрыть свое воздушное пространство 23-24 ноября, что может быть использовано для ракетных испытаний. Подробностей нет.

Во вторник, 19 ноября и в четверг, 21 ноября, Украина нанесла удары по российским военным объектам в Брянской и Курской областях. Противник использовал американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские Storm shadow. Президент России Владимир Путин отмечал, что «ответ всегда будет».

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#оружие
#ракетный удар
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В Минобороны РФ раскрыли суточные потери ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 360 боевиков в Курской области
23 ноября 2024, 14:00

Фото: istockphoto/vladj55

Суточные потери боевиков ВСУ в Курской области составляют до 360 единиц живой силы, доложили в Минобороны РФ. Ранее в оборонном ведомстве докладывали, что российские бойцы нанесли удары по военным аэродромам Украины. Уточнялось, что на земле был уничтожен самолет противника МиГ-29.
Кроме того, Россия поразила живую силу и технику ВСУ в 149 районах, по противнику били ракетами, артиллерией, авиацией и беспилотниками, добавили в Минобороны.

Украина вторглась в Курскую область ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от ВС РФ, пограничников и росгвардейцев. Как отмечал главком ВСУ Александр Сырский, нападение должно было отвлечь российскую армию с Донбасса. Однако эксперты считают, что такой шаг Киева лишь усилил продвижение ВС РФ.

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#мир
#россия
#украина
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#всу
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#минобороны рф
#конфликт
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Командующего группировкой «Юг» генерала Анашкина сняли с должности
Военкор Котенок: Анашкина сняли с должности командующего группировкой «Юг»
23 ноября 2024, 13:48

Геннадий Анашкин (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)

Командующего группировкой войск «Юг» генерала-полковника Геннадия Анашкина могли снять с должности. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок, добавив, что ряд других источников подтверждает эту информацию.
Минобороны России пока не комментировало данные сведения.

Согласно имеющейся информации, снятие с должности могло последовать после ситуации на северском направлении, а также из-за нежелания генерала доводить до высшего командования данные об истинном положении вещей на фронте.

В мае 2024 года Анашкина назначили временно исполняющим обязанности командующего Южного военного округа.

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#минобороны рф
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