Боевики ВСУ повредили газопровод низкого давления в Новой Каховке

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Повреждения получил газопровод низкого давления при ударе со стороны ВСУ по Новой Каховке, проинформировал глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«Враг нанес террористический удар по Новой Каховке. В результате повреждения получил газопровод низкого давления, из-за чего местные жители остались без газоснабжения. Аварийные бригады скоро приступят к ремонту», — сказано в публикации чиновника.
Губернатор добавил, что обстреляны также многоквартирный дом и больница. Кроме того, по словам Сальдо, боевики атаковали ряд других населенных пунктов. Всего противник выпустил 34 снаряда, заключил Сальдо.
Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года в результате референдума. Киев не признал результаты голосования и продолжает атаковать указанный субъект РФ.
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Никита Кротов