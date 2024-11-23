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Боевики ВСУ повредили газопровод низкого давления в Новой Каховке

Сальдо: поврежден газопровод низкого давления при ударе ВСУ по Новой Каховке
Фото: istockphoto/MikeMareen

Фото: istockphoto/MikeMareen

Повреждения получил газопровод низкого давления при ударе со стороны ВСУ по Новой Каховке, проинформировал глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«Враг нанес террористический удар по Новой Каховке. В результате повреждения получил газопровод низкого давления, из-за чего местные жители остались без газоснабжения. Аварийные бригады скоро приступят к ремонту», — сказано в публикации чиновника.

Губернатор добавил, что обстреляны также многоквартирный дом и больница. Кроме того, по словам Сальдо, боевики атаковали ряд других населенных пунктов. Всего противник выпустил 34 снаряда, заключил Сальдо.



Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года в результате референдума. Киев не признал результаты голосования и продолжает атаковать указанный субъект РФ.

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#владимир сальдо
Российский Красный Крест получил более 6000 заявок на поиск пропавших курян
РКК: 6000 заявок о пропаже людей поступило после вторжения ВСУ в Курскую область
23 ноября 2024, 16:57

Фото: iStock/georgidimitrov70

Более шести тысяч заявок на розыск пропавших людей поступило в Российский Красный Крест (РКК) после вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
Отмечается, что с августа РКК получил свыше шести тысяч заявок на розыск пропавших, в числе которых есть одинокие пожилые люди. В настоящее время удалось связаться или узнать судьбу 1253 человек. Работа по остальным гражданам продолжается.

Также в РКК сообщили о предоставлении помощи 46 жителям Суджанского района области, которых вернули с украинской территории. Прибывшие получили гуманитарную помощь, им оказали психологическую поддержку, а также помогли выйти на связь с родственниками.

Председатель РКК Павел Савчук подчеркнул, что организация работает над оказанием помощи пострадавшим с первых дней вторжения украинской армии в Курскую область. Благодаря слаженной работе в течение трёх месяцев удалось вернуть в Россию граждан, оказавшихся на территории Украины.

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На Западе рассказали, когда мог закончиться конфликт на Украине
Генерал США Бен Ходжес: украинский конфликт мог завершиться в прошлом году
23 ноября 2024, 16:50

Фото: istockphoto/Diy13

Конфликт на Украине мог завершиться еще в прошлом году, если бы Запад дал Киеву «необходимые инструменты», заявил в разговоре с France24 отставной американский генерал Бен Ходжес.
Комментируя решение Вашингтона разрешить боевикам ВСУ бить дальнобойными вооружениями вглубь РФ, военный подчеркнул, что это «следовало сделать два года назад».

Кроме того, собеседник уточнил, что несмотря на «многочисленные угрозы», российская сторона никогда не начнет ядерный конфликт. Летом генерал заявлял, что Вашингтон запретил Киеву бить по РФ ATACMS из-за опасений чрезмерной напряженности в конфликте.

В минувшие вторник и четверг ВСУ нанесли удары по российским военным объектам британскими и американскими ракетами. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «ответ всегда будет».

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На Западе сделали тревожное заявление после удара «Орешником»
Меркурис: Запад не способен сбивать ракеты «Орешник»
23 ноября 2024, 16:38

Фото: iStock/vadimrysev

Запад не способен противостоять ударам баллистической ракетой «Орешник». Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
По мнению эксперта, от российских ракет нет абсолютно никакой защиты. Меркурис подчеркнул, что западные правительства должны брать этот факт во внимание.

У них просто нет возможности перехватить эти системы, заключил британский аналитик.

В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#ракета
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Минобороны показало момент уничтожения украинского МиГ-29
Момент уничтожения МиГ-29 ВСУ «Искандером» ВС РФ попал на видео
23 ноября 2024, 16:33

Фото: iStock/vadimrysev

Минобороны России представило кадры уничтожения украинского истребителя МиГ-29 на аэродроме Днепр. Видеозапись опубликована в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что российские военные нанесли точные удары, в результате которых был уничтожен истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Также были ликвидированы до 15 человек инженерно-технического состава.

Удар наносился ракетой с кассетной боевой частью, выпущенной оперативно-тактическим комплексом «Искандер».

Также ранее в сводке сообщалось об успешных действиях бойцов подразделений «Днепр», которым удалось уничтожить станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав-Н».

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В Германии пожаловались на Зеленского
Spiegel: Ангела Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее козла отпущения
23 ноября 2024, 16:15

Фото: istockphoto/macky_ch

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Владимир Зеленский сделал из нее «козла отпущения» из-за решений, которые были приняты в 2008 году в рамках натовского саммита в Бухаресте, пишет Spiegel.
«Это не просто ощущение, это так и есть», — сказала Меркель. Она добавила, что «Владимир Зеленский позвал меня и бывшего президента Франции (Николя — прим. ред.) Саркози приехать в Бучу» в 2022 году, «явно имея в виду, что наша позиция в Бухаресте привела» к событиям в Буче.
Меркель добавила, что с ее точки зрения, нужно было пытаться решить конфликты с РФ миром.

Натовский саммит проходил в 2008 году, где обсуждалось возможное вступление Киева в альянс. В военном блоке приветствовали возможное членство Украины, но вопрос был отложен из-за противодействия, в частности, со стороны ФРГ и отсутствия плана по членству Украины в НАТО.

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Новый глава Евросовета рассказал, что меняет позицию Трампа по Украине
Будущий глава Евросовета Кошта: КНДР и Иран меняют позицию Трампа по Украине
23 ноября 2024, 15:49

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший премьер-министр Португалии, новый глава Евросовета Антониу Кошта в беседе с Financial Times заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не повторит в случае с Украиной ситуацию с выводом американских войск из Афганистана.
По его словам, европейским лидерам и Трампу необходимо «найти точку доверия», чтобы управлять разногласиями. В противном случае, как утверждает Кошта, это станет проблемой для всего мира.

Новый глава Евросовета также поинтересовался, как республиканский политик намерен выполнить обещание и закончить российско-украинский конфликт «за 24 часа».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#сша
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«Заплатят за это»: кто помогал Украине бить по РФ
Постпред РФ Ульянов: Франция и Британия заплатят за помощь Киеву в ударах по РФ
23 ноября 2024, 15:14

Фото: istockphoto/IherPhoto

Франция и Великобритания заплатят за помощь Украине бить по России, заявил ливанскому телеканалу Al Mayadeen постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Франция и Великобритания решили помочь Украине с использованием высокоточных ракет и заплатят за это. То, что сделал Белый дом, очень опасно, и тот, кто принял это решение, полностью осознает его негативные последствия», — прокомментировал он.
Ульянов добавил, что Москва «ответит на ракетные удары по России».

Перед этим официальный представитель российского МИДа Мария Захарова указывала на ведущую роль британской стороны в конфликте на Украине.

Во вторник, 19 ноября и в четверг, 21 ноября, боевики ВСУ атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. Неонацисты использовали дальнобойные ракеты ATACMS производства США и британские Storm shadow. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «ответ всегда будет».

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#украина
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Песков раскрыл, почему о разработке «Орешника» не было известно
Песков: в Кремле не знают всего о разработках нового оружия в России
23 ноября 2024, 15:10

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

В Кремле, вероятнее всего, не обладают полной информацией о новых разработках вооружения, которые ведутся в России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, почему о разработке «Орешника» не было известно.
Он подчеркнул, что сведения о новых грядущих разработках никому не известна, после чего выразил уверенность, что и в настоящий момент ведутся работы, о которых также никто не знает.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил разработчиков новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» и руководство Минобороны РФ с успешным испытанием системы.

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#россия
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Рогов: СБУ засекретила сведения об ударе «Орешником» по заводу в Днепропетровске
23 ноября 2024, 15:03

Фото: iStock/Leonid Ikan

Служба безопасности Украины (СБУ) оцепила территорию и полностью засекретила любую информацию об ударе российской ракеты «Орешник» по одному из крупнейших оборонных предприятий в Днепропетровске, а Запад пребывает в «ступоре» от появления у России такого вооружения. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее он сообщал, что удар баллистической ракеты пришёлся на цеха завода Южмаш, в котором производились реактивные снаряды и ударные беспилотники.

Рогов заявил, что СБУ окружила место удара и ничего не показывает, опасаясь утечки информации, а все имеющиеся данные засекречены. Они лишь передаются западным спецслужбам, страны которых находятся в «ступоре» от появления у российской армии такой ракеты.

Также он добавил, что «Орешник» является грозным оружием, с помощью которого удастся оперативно решать многие международные вопросы и привести в чувства элиты Запада.

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