Боевики ВСУ повредили газопровод низкого давления в Новой Каховке

В Кремле, вероятнее всего, не обладают полной информацией о новых разработках вооружения, которые ведутся в России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, почему о разработке «Орешника» не было известно.