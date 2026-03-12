Здание гостиницы «Восход» загорелось на северо-востоке Москвы
Пожар произошел в административном здании на Алтуфьевском шоссе, 2 на северо-востоке Москвы. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе МЧС России. По указанному адресу находится гостиница «Восход».
Прибывшие пожарно-спасательные подразделения выяснили, что возгорание произошло в помещениях на втором этаже. Администрация здания эвакуировала 120 человек, еще семерых спасли.
По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар локализовали на площади 30 квадратных метров.
Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме в Зеленограде, где погибли два человека. На последнем этаже девятиэтажки загорелись личные вещи в квартире на площади около десяти квадратов. Внутри обнаружили тела погибших. Эвакуацию жильцов не проводили, огонь оперативно ликвидировали.
