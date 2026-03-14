Операция по спасению белки в Петербурге закончилась трагедией
В Петербурге развернулась необычная спасательная операция. Местные жители и экстренные службы пытались помочь белке, оказавшейся в опасной ситуации, передает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По словам очевидцев, грызун принадлежал одной из жительниц дома. Животное бегало вдоль фасада здания и передвигалось по краю балкона, рискуя упасть с высоты.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спасательных служб. К ним присоединились неравнодушные петербуржцы и волонтеры из объединения «Кошкиспас».
Спасатели и добровольцы действовали аккуратно, стараясь с помощью палки направить белку в сторону человека, который мог бы ее безопасно поймать. Однако ловкий грызун не поддался на эти ухищрения и пробежал по одному из участников операции, после чего ловко спрыгнул на тент, заранее развернутый на тротуаре для подстраховки.
Казалось, что худшее позади, но ситуация приняла новый оборот. Белка сумела выбраться из ткани и, не теряя времени, бросилась прочь в сторону Кирочной улицы. К сожалению, усилия всех, кто участвовал в спасении, не привели к счастливому финалу. Позднее стало известно, что белка погибла от остановки сердца.
Читайте также: