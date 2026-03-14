Петербуржец провалился под лед, спасая незнакомку в Приозерске
Житель Санкт‑Петербурга Иван, который сейчас проходит лечение в санатории «Приозерский», спас женщину, провалившуюся под лед, хотя в процессе и сам оказался в воде. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Петербуржец был на прогулке с супругой, когда заметил, что на льду водоема находится женщина. В какой‑то момент та провалилась в воду прямо у них на глазах.
Не теряя времени, Иван отправил жену за помощью, а сам поспешил на выручку. Однако ситуация оказалась сложнее, чем казалось. Тонкий лед не позволял подойти к пострадавшей вплотную, а попытка помочь женщине с помощью деревянной палки не увенчалась успехом.
Несмотря на риск, Иван решился приблизиться к полынье и в итоге тоже провалился в ледяную воду. Тем не менее он сумел вытолкать женщину на лед, а затем выбрался сам. Оба получили медицинскую помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает.
Читайте также: