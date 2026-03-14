Подростка из Петербурга задержали за распространение наркотиков
В Пскове задержали 16‑летнего жителя Санкт‑Петербурга по подозрению в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Об этом сообщили в управлении СК по региону.
По версии следствия, молодой человек получил от неизвестного информацию о месте закладки, находясь еще в Северной столице. После этого он отправился в Псков и приступил к организации распространения запрещенных веществ. Однако довести преступный замысел до конца юноше не удалось: сотрудники правоохранительных органов своевременно выявили противоправную деятельность и задержали его.
В отношении подростка возбудили уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде ареста.
Сейчас следователи УМВД по Псковской области проводят необходимые действия, собирают и закрепляют доказательную базу. Отдельное направление работы — поиск лица, которое передало подростку сведения о местонахождении наркотиков.
