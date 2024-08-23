В Таиланде из-за схода оползня погибли россияне

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Восемь человек, в том числе двое россиян, погибли в провинции Пхукет в результате схода оползня. Об этом сообщила газета Khaosod.
Отмечается, что смещение грунта произошло из-за проливных дождей в районе Карон на юге острова. В результате оползня была наполовину разрушена вилла, которая располагалась на склоне горы. Помимо россиян, погибли также граждане Таиланда и Мьянмы.
Прибывшие на место происшествия спасатели ведут поиски пропавших без вести. По словам генерального консула России в провинции Пхукет Егора Иванова, личности погибших граждан РФ устанавливаются. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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