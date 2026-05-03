Российские подростки избили мужчину после замечания, СК возбудил дело
В Перми возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после публикаций в соцсетях об избиении мужчины подростками. По данным регионального управления СК РФ, инцидент произошел в одном из парков Ленинского района.
Компания несовершеннолетних напала на прохожего, который сделал им замечание. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь.
Следователи установили личности троих участников нападения. Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Ранее в центре Санкт-Петербурга произошла массовая потасовка, в ходе которой два человека получили ножевые ранения. Полиция задержала десять участников конфликта.
