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Оползень убил 14 прихожан церкви в Эфиопии

Фото: iStock/Mikhail Davidovich

В Эфиопии в результате оползня погибли 14 человек. Местные жители пришли на службу к монастырю Святой Марии, пишет Associated Press.



В момент трагедии возле монастыря собрались сотни верующих. Люди приехали на обряд очищения святой водой, многие надеялись обрести духовное исцеление и избавиться от хронических недугов. Управляющий епархией сообщил, что 11 погибших уже похоронены на территории монастыря, а тела остальных отправили в их родные города.

Причиной оползня стали подземные толчки. С горы сошли крупные камни и обрушились на собравшихся. Кроме погибших, есть семеро пострадавших, часть из которых госпитализировали. Точное число людей, оказавшихся под завалами, пока неизвестно. Спасатели продолжают поисковые работы.

Александр Огарёв

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