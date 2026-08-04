Ребёнок выпал из окна квартиры на пятом этаже в Москве и выжил
В Москве четырёхлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Инцидент случился в понедельник 3 августа, сообщили в пресс‑службе прокуратуры столицы.
Как уточняется в релизе, опубликованном в Telegram‑канале ведомства, ребёнок упал с балкона квартиры в доме на проспекте 60‑летия Октября. В момент происшествия мальчик ненадолго остался без надзора родителей. Сейчас ребёнку оказывают медицинскую помощь.
В ведомстве призвали взрослых не оставлять детей без присмотра в помещениях, где есть доступ к окнам или балконам. Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования и результаты служебной проверки.
Ранее в Петербурге двое детей попали под колёса автомобиля, выехав на проезжую часть на самокате и велосипеде. Обоих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
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