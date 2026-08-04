Жителю Великого Новгорода грозит 20 лет за сексуальное насилие над младенцем
В Великом Новгороде арестовали местного жителя по подозрению в совершении сексуального преступления против младенца. Информацию об этом распространила 3 августа пресс‑служба судов Новгородской области.
Согласно данным следствия, молодой человек, находясь вместе с ребёнком 2025 года рождения, совершил в отношении него действия сексуального характера. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу до 30 сентября 2026 года, посчитав обоснованными опасения, что на свободе он может скрыться либо оказать давление на свидетелей. За совершённое преступление мужчине грозит наказание вплоть до 20 лет тюремного заключения.
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